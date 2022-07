Google: il Play Store cambia logo, ma potreste non notare la differenza

Un paio di settimane fa, in una beta di Android era emerso il nuovo logo di Google Play Store, che dovrebbe rappresentare un ammodernamento di quello ormai "storico" adottato nel 2016. Ebbene, oggi arriva una nuova immagine del logo, che suggerisce che i cambiamenti estetici saranno quasi impercettibili.

Come potete notare dall'immagine in calce, condivisa dai colleghi di 9to5Google, la nuova versione dell'icona dello store di Android cambierà leggermente forma e colori, dicendo addio alle classiche tonalità di Play Store in favore dei colori ormai diventati un marchio di fabbrica di Google e, al contempo, "schiacciando" leggermente il triangolo che compone il logo stesso.

Per di più, la nuova icona è stata ufficialmente brevettata da Google presso lo US Patent and Trademark Office, o USPTO, e reca una descrizione che spiega che "il logo consiste in un triangolo con gli angoli arrotondati, diviso in quattro sezioni colorate. Il blu appare a sinistra, il verde in cima, il giallo a destra e il rosso in basso".

Al momento, comunque, il nuovo logo è già stato implementato su GPay e Google Pay, perciò alcuni tra gli utenti più attenti potrebbero già aver notato la novità. Inoltre, l'icona potrebbe presto debuttare anche su Wallet e, ovviamente, su Google Play, dove già appare dopo aver effettuato delle transazioni che richiedono dei pagamenti.

Con ogni probabilità, Google ha deciso di effettuare questa piccola modifica al logo del Play Store per rendere la sua icona più consistente con il resto delle app proprietarie, che ormai hanno quasi tutte effettuato il passaggio ai nuovi quattro colori costitutivi del design di Big G.