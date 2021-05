Google Play Store inizia questa settimana con 16 app, giochi e temi Android in regalo

Google Play Store ha deciso di ricominciare la settimana con tanti altri regali per un periodo limitato: dopo il weekend di prodotti gratuiti, ora il negozio di Mountain View per smartphone Android ha reso disponibili 16 app, giochi e temi completamente gratis. Ecco la lista completa, assieme alle promozioni del momento.

Applicazioni

Livemocha: Learn Languages (Special Edition)

Battery Charging Slideshow - Charging Photo Slides

Volume Slider Like Android P Volume Control

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary

Nav Aid Pro

Best U - Be happy and feel great every day

Giochi

Little White Rocket - Relax & calm down in space

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Rescue the Enchanter

Knight War: Idle Defense Pro

Mind Games Pro

Monkey GO Happy

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Star Launcher Prime 🔹 Customize, Fresh, Clean

Black Army Emerald - Icon Pack - Fresh dashboard

Lines Square - Neon icon Pack

Oltre a tutti questi regali, che da lungo tempo si susseguono di settimana in settimana, segnaliamo anche alcuni sconti su videogiochi per dispositivi mobili: in questo periodo potrete trovare Fliplomacy, Neon Chrome, Samorost 2, Samorost 3 e Icewind Dale: Enhanced Edition a prezzi particolarmente vantaggiosi. Per la lista integrale, comunque, vi rimandiamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Ma a proposito di smartphone Android, recentemente abbiamo visto quali sono i modelli più economici in Italia e quanto serve spendere per aggiudicarsi un dispositivo mobile a prezzi alquanto bassi.