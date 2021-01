Google Play Store conclude gennaio regalando 19 applicazioni, giochi e temi Android

Google Play Store ha deciso di concludere gennaio regalando 19 applicazioni, giochi, temi e pacchetti di icone per smartphone Android, proseguendo nell’usanza di aggiungere tre volte a settimana prodotti gratuiti nella piattaforma. Dopo i regali di metà settimana, dunque, vediamo la lista per questo weekend.

Applicazioni

QR and Barcode Scanner PRO

Shortcut Manager - Pin shortcuts @ home screen

Flashcard Baby (No Ads)

Giochi

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

GoBlox: Premium

Kamikazee Dice Score Card

Knife Club: Premium

Sniper Battle - Call of Commando Shooting Games 3D

Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game

Survival Derby 3D - car racing & running game

Burning Fortress 2

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Coral

Minka Dark - Icon Pack

Pixel Net White - Icon Pack

Xperia Theme - Fujiyama Night

Video Gallery - HD Video Live Wallpapers

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Come da prassi, però, nel Google Play Store non mancano diverse offerte interessanti specialmente in ambito videogiochi: questo weekend, infatti, tra i prodotti in offerta risulta esserci il divertente GDR completamente Made In Italy Doom & Destiny, assieme alla versione Doom & Destiny Advanced. Per la lista completa di sconti vi reindirizziamo alla pagina dedicata dei colleghi di Android Police.

Nel mentre, il colosso di Mountain View ha deciso di portare anche in Italia il sistema Google Play Points dedicato a coloro che spendono parecchio tra acquisti in-app e altre applicazioni: grazie a tale programma di ricompense, ora potrete ricevere una parte dei soldi spesi sotto forma di punti convertibili in credito, coupons e altro ancora.