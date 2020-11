Google Play Store conclude novembre col botto: altre 26 app e giochi gratis per Android

Google Play Store ha deciso di concludere il mese di novembre con il botto regalando altre 26 applicazioni, giochi e pacchetti di icone e personalizzazione per smartphone Android. Dopo i regali e gli sconti pazzi del Black Friday, anche in occasione del Cyber Monday il colosso di Mountain View ha deciso di offrire altri prodotti: vediamo quali.

Applicazioni

Memorize: Learn Vietnamese Words with Flashcards

Pitch Pipe Wear

Lecture Notes - Classroom Notes Made Simple

Screen Draw Screenshot Pro

Screenshot Pro 2

The Social Horoscope Community

Todo Task Reminder Pro + Widget

Giochi

Cat in the Woods VIP

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Galaxxy Idols PV: Dress Up and Runway

Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle

IQ Games Pro

Cyber Fighters: League of Cyberpunk Stickman 2077

Draw Lines: Pro

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Tower of Farming - idle RPG (Soul Event)

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium)

One Line Deluxe VIP - one touch drawing puzzle

We Never Told You

Pacchetti di icone e personalizzazione

CandyCons Unwrapped - Icon Pack

Darkonis - Icon Pack

Glass Black - Icon Pack

Glass HD - Icon Pack

Glass Neon - Icon Pack

Irex - Icon Pack

Ethereal for Substratum • Q, Pie, Oreo, Nougat

Non mancano poi oltre 80 applicazioni in offerta, tra cui giochi come unmemory, Alter Dogma, Quaser One e The Last Remnant Remastered e una montagna di pacchetti di icone e temi per modificare l’aspetto del vostro smartphone. La lista completa anche questa volta è offerta dai colleghi di Android Police.

Ricordiamo infine di controllare sempre le app che scaricate nel vostro dispositivo mobile, specialmente da siti di terze parti: di recente, infatti, sono state scoperte tante applicazioni cloni di Immuni, Amazon, PayPal e servizi bancari italiani.