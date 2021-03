Google Play Store conclude la settimana con 17 app, giochi e temi Android gratis

A metà settimana Google ha reso gratis 15 giochi e temi per smartphone Android nel Play Store, ma come da prassi non si è fermata qui. Questo weekend, infatti, nel negozio di applicazioni sono apparsi altri 17 prodotti completamente a costo zero: ecco la lista completa, assieme alle offerte del momento.

Applicazioni

Audio Recorder

CPU Identifier Pro

Widgets - CPU | RAM | Battery

Giochi

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Sword Warriors Premium: Heroes Fight - Epic Action

Crazy Halloween Puzzle

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Even and Odd Premium

Healing Matching Puzzle

INFINITY THE BLOCK : HELL BOSS (OFFLINE IDLE)

Speed Math 2018 - Pro

Trigono - geometric brain boiling adventure

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Space Clock Live Wallpaper

Star X 3D live Wallpaper

Caya Icon pack

Bubbles Battery Indicator - Charging animation

Star Launcher Prime 🔹 Customize, Fresh, Clean

Tra gli sconti migliori appena arrivati nel Google Play Store troviamo soprattutto videogiochi mobile come Castles of Mad King Ludwig, DISTRAINT, OK Golf, Rebel Cops, Sheltered, Talisman e The Escapists. Per l’elenco integrale, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Intanto anche in Italia è giunta la funzionalità Nearby Sharing, la quale permette di inviare wireless le app ad altri smartphone Android. O ancora, recentemente Bill Gates ha affermato di preferire il sistema operativo del robottino verde al concorrente iOS.