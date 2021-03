Google Play Store conclude la settimana con ben 22 app, giochi e temi Android in regalo

Google Play Store ha deciso di allungare la lista di prodotti gratuiti per un periodo limitato, aggiungendo alle 16 applicazioni viste a metà settimana altri 22 giochi, temi e pacchetti di icone completamente in regalo per smartphone Android: vediamo la lista completa, assieme agli sconti del momento.

Applicazioni

Learn To Run (No ADS)

Photo & Video & Audio Recovery Deleted - PRO

Pari Keyboard - for Coding

Bookmark Manager - Website favorites manager

Relaxing Sleep Sounds PRO

Text Reader PRO - Offline Text To Speech App (tts)

Giochi

Kamikazee Dice Score Card

Burning Fortress 2

Final Castle Defence : Idle RPG

Hero Knights (idle RPG)

Hills Legend: Action-horror

Legend of the cartoon

Message Quest — the amazing adventures of Feste

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Zombie Combat : Target Shooting Simulator 3D

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Shamrock - Icon Pack

Christmas Wallpaper 🎅🎄

Falling Flowers Red - Live Wallpaper

Fledermaus - Icon Pack

Pixel Net White - Icon Pack

Xperia Theme - Falling Flowers Red

Xperia Theme - Osaka Castle

Tra le migliori offerte che potremo trovare per i prossimi sette giorni circa, come da prassi segnaliamo specialmente giochi per dispositivi Android come Agent A, Death Worm, Pocket Rogues, Unbroken Soul e Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Per la lista integrale, però, vi reindirizziamo alla pagina dei colleghi di Android Police.

Intanto, gli esperti di cybersicurezza di Checkpoint Research hanno scoperto un nuovo malware denominato Clast82 proprio tra le applicazioni del negozio del colosso di Mountain View.