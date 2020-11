Google Play Store, disponibili altre 14 app e giochi gratis per smartphone Android

Le 34 applicazioni gratuite per Android su Google Play Store viste a inizio settimana non sono le uniche: ora il colosso di Mountain View ha aggiunto altri 14 prodotti disponibili a costo zero per tutti gli utenti, tra videogiochi, applicazioni e pacchetti di icone e personalizzazione. Vediamo la lista completa.

Applicazioni

4K Camera - Filmmaker Pro Camera Movie Recorder

Simpan - Note various needs

Weather Live Pro

Giochi

The Lost Civilization

Even and Odd Premium

Hero Evolution2 : SP

Emoji Match: A sliding puzzle

[VIP]Infinity Dungeon 2- Offline Defence RPG

[VIP] WeaponWar : Offline Idle Merge Game

Hero Evolution : SP

Mystery Tiles

Pacchetti di icone e personalizzazione

Black Army Ruby - Icon Pack - Fresh dashboard

Live 3D Parallax Wallpapers Pro: (No Ads)

Roundy Icon pack - round pixel icons

Le vere bombe però sono gli sconti sui giochi, come nel caso di questo inizio settimana: dopo grandi titoli come The Escapists, The Escapists 2, Worms 2: Armageddon e Worms 3, ora Google Play Store offre a prezzo ridotto videogiochi molto interessanti come DISTRAINT: Deluxe Edition, Doom & Destiny e Doom & Destiny Advanced, tutti e tre a 0.99 Euro. Per ogni altra offerta, come da prassi, vi reindirizziamo alla lista completa resa disponibile dai colleghi di Android Police.

Ricordiamo infine che tutti gli smartphone Android con sistema operativo inferiore alla versione 7.1.1 Nougat a breve avranno un grande problema, poiché Let's Encrypt, una delle autorità di certificazione dei siti Web principali, ha annunciato che smetterà di firmare i certificati SSL con DST Root X3 a partire dal 17 gennaio 2021. Controllate dunque quale versione Android avete, poiché potrebbe essere ora di cambiare smartphone.