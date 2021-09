Google Play Store: disponibili 31 app, giochi e temi in regalo per smartphone Android

Difficilmente capita che nel Google Play Store in una settimana appaiano così tante applicazioni in regalo, eppure questa volta sta succedendo davvero. Nella giornata di lunedì abbiamo visto 34 contenuti gratis, ma ora a quella lista si aggiungono 31 app, giochi e temi per smartphone Android in regalo per i prossimi giorni.

Applicazioni

Bookmark Manager - Website favorites manager

Hue Melodi - Philips Hue lights dancing to music

Livemocha: Learn Languages (Special Edition)

Giochi

Up Left Out

Let the Pharaoh Free

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline

Cartoon Craft

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

New Math Puzzles for Geniuses 2021

SIIMI

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Aura - Icon Pack

Flax - Icon Pack

Mellow Dark - Icon Pack

Mingo Premium - Icon Pack

Mingo R - Icon Pack

Olmo - Premium Icon Pack

Rugos Premium - Icon Pack

Krix Icon Pack

Luzicon Icon Pack for Nova/Apex/Evie/ADW launcher

Neo - Icon Pack

Next Icon Pack Pro

OS Round - Icon Pack

Plax - Icon Pack

Pixel Pie 3D - Icon Pack

Roui - Icon Pack

Rugo - Icon Pack

Salpicons - Icon Pack

WhatsArt - Icon Pack

Win Circle - Icon Pack

Win Metal - Icon Pack

Win10 Flat - Icon Pack

Si segnala, dunque, che in tutto attualmente ci sono ben 63 app, giochi e temi gratis! Sarà interessante vedere a quanto ammonterà il totale a fine settimana.

Come sempre, però, non mancano anche sconti su vari videogiochi mobile tra cui Draw Chilly, Golf Peaks, Lovecraft’s Untold Stories, Star Wars: KOTOR e Star Wars: KOTOR II. La lista completa resta disponibile nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Negli ultimi giorni abbiamo anche visto quali sono i migliori smartphone Android sotto i 200 Euro a settembre 2021.