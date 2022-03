Google Play Store questa domenica regala app e giochi per Android: lista completa

Anche questo fine settimana il Google Play Store si arricchisce di applicazioni e altri contenuti temporaneamente gratuiti per rendere felici tutti gli utenti possessori di smartphone Android. Dopo l’elenco di giochi gratis dello scorso weekend, ecco a voi l’elenco integrale dei prodotti a costo zero per questa ultima domenica di marzo 2022.

Applicazioni

Dark screen filter - Blue light - Night mode

Giochi

Speed Math - Mini Math Games

MR RACER : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER

Mind Games Pro

Minesweeper Pro

Peppa Pig: Sports Day

Pacchetti di personalizzazione

Milky Launcher Pro

Come capirete, i contenuti gratuiti non sono affatto molti; tuttavia, potrebbero pur sempre risultare di particolare interesse per qualche lettore. D’altro canto, i videogiochi mobile in sconto sono davvero molti. Troviamo 911 Operator, Grand Prix Story, Pocket Academy, Radio Commander, Samorost 2, Through the Ages, Titan Quest Legendary Edition, Traffix e l’iconico Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, per esempio. L’elenco integrale sarà a vostra disposizione, infine, nelle pagine dedicate da Android Police.

Restando sempre nel mondo del robottino verde, giusto qualche giorno fa abbiamo segnalato ai nostri lettori l’arrivo di un’app pericolosa sul Play Store: si tratta di un editor cartoonesco di fotografie personali che nasconde “dietro le quinte” un malware pensato per rubare le credenziali di Facebook.