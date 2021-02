Google Play Store esagera: altre 20 app, giochi e temi gratis per smartphone Android

Solamente nella giornata di ieri abbiamo parlato delle promozioni di inizio settimana del Google Play Store, ma è già il momento di parlare delle ultime aggiunte in quanto il negozio di app, giochi e temi per smartphone Android nelle ultime ore ha deciso di aggiungere altri 20 prodotti in regalo: ecco la lista completa.

Applicazioni

Storage Organizer PRO

Website Shortcut Maker - URL Shortcut Maker

Pro Mp3 player - Qamp

Giochi

Remastered: Noob vs Pro vs Hacker vs God

MONSTER VS ZOMBIE [VIP]

Realistic Sniper Shooter 3D - FPS Shooting 2021

AceSpeeder3

Brain Card Game - Boymate10 4P

Stone Of Souls HD

Color Link Deluxe VIP

Deadly Traps Premium - Adventure of Hell

Dungeon999

League of Stickman - Best action game (Dreamsky)

Mystery of Fortune 2

Mystery of Fortune 3

Offline Tap tap cartoonist - Cartoon999 (VIP)

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Goody Icon pack

Supercons - The Superhero Icon Pack

Hex AMOLED Neon Live Wallpaper

Corvy - Icon Pack

Non mancano però anche le solite offerte su tante applicazioni e soprattutto sui giochi mobile: tra questi segnaliamo in particolare NBA 2K20, XCOM Enemy Within, Civilization Revolution 2 e Three Kingdoms The Last Warlord. Per l’elenco integrale vi reindirizziamo alla pagina dedicata da Android Police.

Rimanendo in tema, recentemente la società di sicurezza Malwarebytes ha segnalato la presenza di un malware alquanto pericoloso nell’applicazione Barcode Scanner, scaricata e utilizzata da oltre 10 milioni di utenti Android.