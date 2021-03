Google Play Store esagera: ben 28 app, giochi e temi gratis per Android

Dopo un fine settimana col botto grazie a 24 applicazioni e giochi in regalo per Android, offerti come sempre dal Google Play Store, il colosso di Mountain View ha deciso di fare il bis...ma con qualcosa in più. Da oggi e per pochi giorni, infatti, potrete trovare gratuitamente nel Play Store 28 app, giochi e temi: ecco la lista completa.

Applicazioni

SoftScanner - Document Scanner & PDF Scanner App

Pro Mp3 player - Qamp

How much can I spend? Expense Tracker Premium

Lists

Relax Sound

Giochi

Dungeon999

N°752 Out of Isolation-Horror in the prison

Devil Twins: VIP

Grow Heroes VIP

Brain Card Game - Boymate10

Cat town (Tap RPG) - Premium

Dinosaur Hunter - Jurassic Monster World 2021

Sanity - Escape From Haunted Asylum 3D Horror Game

Triple Fantasy Premium

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Chess Art for Kids: Kindergarten to Grandmaster

Color Link Deluxe VIP

Cyber Fighters: League of Cyberpunk Stickman 2077

D.B.System

Dungeon Shooter : The Forgotten Temple

Fill Expert VIP

i Live - Gold Edition

Offline Tap tap cartoonist - Cartoon999 (VIP)

Real Dino Hunter - Deadly Dinosaur Hunting Games

Stroop Effect Test: Challenge and Test your Brain

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

DC Emoji Pro - Emojis for Discord & Slack

Black Army Diamond - Icon Pack - Fresh dashboard

Planets Live Wallpaper Plus

Non mancano come da prassi anche alcuni sconti particolarmente interessanti, anch’essi a tempo limitato: tra questi segnaliamo specialmente videogiochi come Bridge Constructor, Gunslugs 2, SiNKR, Siege of Dragonspear e Whispering Willows. Per la lista integrale, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

A proposito di Google, l’azienda ha lanciato nel browser Chrome le Live Caption per portare i sottotitoli su contenuti multimediali sia su PC che su smartphone e tablet.