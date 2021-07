Google Play Store esagera con i regali: 35 app, giochi e temi gratis per pochi giorni

Google Play Store ha iniziato la settimana con 21 prodotti completamente gratis, ma a quanto pare era solo un assaggio in vista di questo weekend: per pochi giorni, infatti, sarà possibile aggiudicarsi 35 applicazioni, giochi e temi Android in regalo, assieme anche a qualche offerta interessante su altri contenuti per smartphone.

Applicazioni

Giochi

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Tra le app in offerta segnaliamo, come ormai da nostra prassi, soprattutto videogiochi come Distraint, Hexologic, Leo’s Fortune, Limbo, Rebel Cops, Root, Sagrada, Similo e diversi titoli della saga del Professor Layton riproposti in HD. Per la lista completa, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Restando nel mondo Android, il robottino verde a breve saluterà per sempre gli APK sostituendoli con il formato AAB.