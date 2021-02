Google Play Store fa faville: 31 app, giochi e temi Android gratis questo weekend

Questo fine settimana Google Play Store ha voluto fare le cose più in grande del solito, regalando ben 31 applicazioni, giochi, temi e pacchetti di icone per smartphone Android. Dopo l’inizio del mese di febbraio con 18 prodotti gratuiti, vediamo quali ha deciso di rendere gratis per questo weekend il negozio di app di Big G.

Applicazioni

FPV-VR for wifibroadcast

Keep Screen Awake

QR/Barcode Scanner PRO

Giochi

The House: Action-horror

Package Inc.

Railways

Traffix

One More Button

Chuckie Egg 2017 HD

Defender Legend Premium: Hero Champions TD

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Soul Warrior: Sword and Magic - RPG Adventure

Take Away 3D - Endless running hyper casual game

Chicken Tournament

WordMix Pro - a living crossword puzzle

Connect - colorful casual game

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Fill Expert VIP

Hero Knights (idle RPG)

Legend of the cartoon

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Shan Gui

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Nova Galaxy

Super Hero Factory Inc Pro

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

3D Dollar Sign Live Wallpaper

Gear Sun 2

Golden Disk 3D Live Wallpaper

Stony Icon Pack

Hexadark - Hexa Icon Pack

Lines Square - White Icon Pack

Non mancano, come accade in queste occasioni, tanti sconti interessanti soprattutto per quanto riguarda i giochi per smartphone: questa volta vi segnaliamo Battle Chasers: Nightwar, This War of Mine, Potion Explosion, Cultist Simulator e Dragon Quest. Per la lista completa, comunque, vi reindirizziamo alla pagina apposita offerta dai colleghi di Android Police.

Intanto gli sviluppatori di casa Google stanno lavorando per portare sul sistema operativo del robottino verde il blocco del tracciamento pubblicitario in maniera simile ad Apple.