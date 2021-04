Google Play Store finisce aprile con 26 app, giochi e temi Android in regalo

Google Play Store ha deciso di concludere il mese di aprile con una piacevole serie di regali tra applicazioni, giochi e pacchetti di icone per smartphone Android. In particolare, questo weekend vede 26 contenuti a costo zero per un periodo limitato: vediamo i titoli in questione, assieme alle promozioni migliori del periodo.

Applicazioni

Dragon Drum Machine - Synth drums for Android

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Sleep Bug Pro: White Noise Soundscapes & Music Box

mAh Battery Pro

iQadha

Greek Mythology For Kids

Giochi

World Of Chess 3D - Puzzles & Conquest

Brain Card Game - Boymate10

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Color Link Deluxe VIP

Dungeon Shooter : The Forgotten Temple

Fill Expert VIP

Pocket World VIP: Island of Adventure

Swipe Break Out PvP : PangPang2 New

Connect - colorful casual game

Cyber Fighters: League of Cyberpunk Stickman 2077

Tower of Farming - idle RPG (Soul Event)

Rusty Lake Hotel

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline

Devil Twins: VIP

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Theme Park Simulator

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

MATION - Icon Pack

Minka Dark - Icon Pack

Monotone - Dark Icon Pack

Space Wallpaper 4K Pro

Tra gli sconti più interessanti segnaliamo videogiochi come Chrono Trigger, Cultist Simulator, Pascal’s Wager, Rusty Lake Paradise, Rusty Lake Roots, Secret of Mana, Space Invaders, Star Wars KOTOR, Star Wars KOTOR II, The White Door e This Is The Police 2. La lista completa, invece, la trovate nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Nel mentre ricordiamo che nel mondo Android stanno spopolando il malware Etinu, presente in otto app da disinstallare immediatamente, e anche il nuovo spyware chiamato FluBot che si diffonde tramite l’ormai tipica “truffa del pacco”.