Google Play Store finisce maggio con 19 app, giochi e temi gratis per Android

Lo scorso weekend Google Play Store ha regalato 30 app, giochi e temi Android all’utenza del robottino verde, eppure la fine di maggio 2021 la sanciscono altri 19 prodotti gratuiti per un periodo limitato assieme a una vasta gamma di sconti soprattutto lato videogiochi per smartphone. Ecco la lista completa dei contenuti interessati.

Applicazioni

The Lighthouse Journal

Ringtone Scheduler - Ringtone as per your mood

Note Recognition - Convert Music into Sheet Music

Tab keyboard

Giochi

Hop Dash

Grow Zombie VIP - Merge Zombies

Kamikazee Dice Score Card

Neo Monsters

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Freelancer 2: Idle gamedev life simulator [VIP]

Super Hero Factory Inc Pro

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Oxigen Light - Icon Pack

Pixly Limitless Fluo - Icon Pack

MIUl 12 Carbon - Icon Pack

Oxigen Transparent Light - Icon Pack

Caya Icon pack

Lines Square - White Icon Pack

Minka Light - Icon Pack

Tra le promozioni per app e giochi Android segnaliamo invece F-Stop Gallery Pro per gli amanti della fotografia e titoli come 112 Operator, 911 Operator, Baldur's Gate: Enhanced Edition, Dungeon Warfare, Radio Commander e This War of Mine. Per tutti i contenuti in offerta vi rimandiamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Restando nell’universo Android, recentemente sono state segnalate alcune app del Play Store che rubano dati sensibili, da disinstallare il prima possibile.