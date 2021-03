Google Play Store finisce marzo con 26 applicazioni, giochi e temi Android in regalo

Google Play Store ha deciso di concludere il mese di marzo 2021 con una nota positiva: regali dello scorso weekend, il negozio di applicazioni di Big G ha deciso di rendere completamente gratis 26 applicazioni, giochi e temi per smartphone Android, proponendo allo stesso tempo molte offerte interessanti: ecco la lista integrale.

Applicazioni

Equalizer Bass Booster Pro

Pocket Bookmark

Pocket Bookmark Pro

File Manager Pro - File Explorer

Touch Lock : Lock touch screen

80s Music Radio Pro

90s Music Radio Pro

Giochi

One Up - Lemonade Rush !

Upping Floors | Stack the blocks

Cat in the Woods VIP

[VIP] Cookie Animals : OFFLINE PUZZLE

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Dark Soil

Dead Bunker 2 HD

Dead Bunker 3: On a Surface

Defender Heroes Premium: Castle Defense - Epic TD

Dungeon & Pixel Hero VIP

Emoji Match: A sliding puzzle

Tap Town - Soul Event

Terra Fighter 2 Pro

Live or Die: Zombie Survival Pro

Superhero War Premium: Robot Fight - Action RPG

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Launcher XP - Android Launcher

The Lox Icon Pack (Light version)

SLT Iris

Tra le applicazioni in sconto, come spesso capita in queste occasioni, segnaliamo in particolare tanti videogiochi per smartphone: Bridge Constructor Portal, Bridge Constructor Stunts, FootLOL, Gunslugs, LIMBO, The House of Da Vinci 2, Thimbleweed Park, Truberbrook e Tiny Little Kingdoms. Potrebbero però interessarvi, se siete appassionati di astronomia, anche gli sconti su SkySafari 6 Plus e SkySafari 6 Pro. Per l’elenco completo, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Ricordiamo infine che recentemente è stato scoperto un nuovo malware che si finge aggiornamento di sistema Android, intrufolandosi così nei dispositivi per rubare dati sensibili.