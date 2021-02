Google Play Store finisce la settimana con 17 app e giochi Android gratis

Google Play Store ha voluto concludere questa settimana regalando 17 applicazioni, giochi e pacchetti di temi e icone per smartphone Android. Dopo le follie viste pochi giorni fa con altri 31 prodotti resi gratuiti, vediamo la lista completa per il weekend e anche gli sconti da oggi disponibili per altri sette giorni circa.

Applicazioni

VLSM Calculator

Basic Weather App - weather widget and forecast

Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app

HD voice recoder pro

Star Link 2: Constellation

Giochi

Tank Army - Fast Fingers Shmup

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Galaxy Shooter : Falcon Squad Premium

Infinite The Block Premium : OFFLINE IDLE

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game.

Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game! $

New Math Puzzles 2021 PRO

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Selene Icon Pack

Black Army Sapphire - Icon Pack - Fresh dashboard

Tra le offerte più interessanti segnaliamo infine l’applicazione AlpineQuest Off-Road Explorer per gli amanti dell’alpinismo e delle camminate, assieme a videogiochi per smartphone come Achikaps Pro, Beholder, Beholder 2, Majotori e Vodobanka Pro. L’elenco integrale, in ogni caso, lo potete trovare nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Per ogni acquisto completato all’interno delle applicazioni o nel Google Play Store, inoltre, se accedete al piano Google Play Points potrete godere di coupon di sconto o credito ottenuto come cashback.