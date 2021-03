Google Play Store finisce la settimana con 18 app, giochi e temi Android gratis

Google Play Store a metà settimana ha aggiunto 12 giochi e temi tra i prodotti in regalo per un periodo limitato ma, come da prassi, non si è fermata lì: questo weekend, infatti, il colosso di Mountain View ha pensato di aggiungere 18 ulteriori app, giochi e pacchetti di icone gratis. Ecco dunque la lista completa, assieme agli sconti migliori.

Applicazioni

English for all! Pro

Pholorize : Colorize Your Old Black & White Photos

Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Miracast For Android to TV

SUI File Explorer PRO

Giochi

Deadly Traps Premium - Adventure of Hell

Hero's 2nd Memory : Offline Shooting RPG

Merge Monster VIP - Offline Idle Puzzle RPG

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Sudoku Challenge(No Ads)

Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting

Surface Trimino: increase the area. Casual game

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Darko 3 - Icon Pack

Ciclo - Icon Pack

Lines Square - White Icon Pack

Tra le promozioni più interessanti troviamo, come spesso capita in queste occasioni, principalmente videogiochi per smartphone: in questa occasione segnaliamo Aeon’s End, DISTRAINT 2, Final Fantasy VIII Remastered, One Deck Dungeon, Titan Quest: Legendary Edition e Sentinels of the Multiverse. Per l’elenco integrale, invece, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Rimanendo nel mondo Google, recentemente il colosso statunitense ha lanciato Google News Showcase in Italia, siglando un accordo con tredici editori del Belpaese per garantire l’accesso gratuito ad articoli di giornale normalmente dietro paywall.