Google Play Store finisce la settimana con 24 app, giochi e temi Android in regalo

Google Play Store torna a regalare contenuti per smartphone Android anche questo weekend: dopo i 27 prodotti gratis di inizio settimana, nelle ultime ore sono stati resi disponibili 24 app, giochi e temi Android a costo zero per un periodo limitato, assieme a promozioni su ulteriori contenuti. Vediamo la lista integrale delle app interessate.

Applicazioni

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Brightness Manager - brightness per app manager

Dark screen filter - Blue light - Night mode

Metatag Analyzer

Survival Island: EVO 2 PRO

Seterra Geography

Giochi

Pilot Brothers 3

Bricks Breaker Pro : No Ads

Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game!

G'Luck! - 2D platformer game

Island Heist: 3D offline adventure game

Trick Art Dungeon VIP

Defense Zone 3 Ultra HD

Preston Sterling

klocki

Manguni Squad

Balance Game

Connect: cute monsters and food. Casual game

Healing Matching Puzzle

Left vs Right Brain Exercise Game Pro

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Dark Flow TS2B UI for Klwp

Dock Circle 3D - Icon Pack

Slender Skin UX for Kustom/Klwp

Tra gli sconti del momento segnaliamo invece giochi come Door Kickers, Door Kickers: Action Squad, Planescape Torment: Enhanced Edition, the Sequence 2, This Is The Police 2, The Escapists e Worms 2 Armageddon. Per l’elenco complete vi rimandiamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Restando nel mondo Google, sui Nest Hub di prima generazione ha esordito il nuovo sistema operativo Google Fuchsia.