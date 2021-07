Google Play Store finisce la settimana con 26 app, giochi e temi Android in regalo

I regali di metà settimana da parte del Google Play Store sembravano già un seguito soddisfacente dei doni resi disponibili lunedì, ma a quanto pare Big G ha voluto esagerare per davvero: oggi e solo per il weekend, infatti, ci sono 26 app, giochi e temi per smartphone Android in regalo, assieme ad altri sconti. Ecco la lista completa!

Applicazioni

Equalizer FX Pro

Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control

Memorize: Learn English Words with Flashcards

Auto-rotate Control Pro

Drumsly Music Drum Pad

Giochi

The Lonely Hacker

World Of Chess 3D - Puzzles & Conquest

Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD

[VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight

Bulbs - A game of lights

Crazy Calculator - Calculator Game

Draw Lines: Pro

Legend Guardians: Epic Heroes Fighting Action RPG

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Stickman Ghost Premium: Ninja Warrior

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Burning Fortress 2

Cat town (Tap RPG) - Premium

Cross the Cliff

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Soul Warrior Premium: Sword and Magic

Superhero Armor: City War Premium

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game

Tower of Farming - idle RPG (Soul Event)

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Vera Outline Black - Black linear icons

Vera Outline White - White linear icons

Tra gli sconti di questo weekend notiamo soprattutto videogiochi come Causality, Crying Suns, Hidden Folks, Human Resource Machine, Little Inferno e Titan Quest: Legendary Edition. Per l’elenco integrale dei temi e delle app in offerta vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Intanto ci sono grandi cambiamenti in vista per il sistema operativo del robottino verde, dato che ad agosto diremo addio agli APK dato che lasceranno il posto al formato Android App Bundle (AAB).