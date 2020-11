Google Play Store finisce la settimana con app e giochi gratis per smartphone Android

Dopo le applicazioni regalate a inizio settimana Google Play Store fa il bis con qualche altro prodotto offerto agli utenti a costo zero, tra software, giochi e pacchetti di personalizzazione per tutti gli smartphone Android. Questa volta sono un po’ meno del solito, ma sono comunque prodotti che possono interessare: ecco la lista completa.

Applicazioni

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner

Flashcard Baby (No Ads)

Volume Slider Like Android P Volume Control

Pollo Private browser- Incognito browser & AdBlock

Giochi

Mirror Land

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Dot Heroes II : Top Summoner

Dot Heroes III - Keep the Castle VIP Edition

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Hills Legend: Action-horror (HD)

[VIP]Infinity Dungeon: Offline RPG Adventure

Boymate10 - Brain Card Games

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

Minesweeper Pro

RowRow

Pacchetti di icone e personalizzazione

Aura - Icon Pack

Aurora Icon Pack

Flax - Icon Pack

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Come al solito sono presenti anche molti sconti interessanti, anzi sono più loro rispetto ai regali del weekend, tra cui giochi come Kingdom Two Crowns e 7Days: Mystery Puzzle Interactive Novel Story. Se volete consultare anche questa lista vi basterà visitare la pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Intanto, gli sviluppatori del colosso di Mountain View stanno lavorando su Google Play Store per introdurre qualche modifica all’interfaccia e alle funzionalità a disposizione: tra queste appare anche una schermata delle impostazioni rinnovata, più chiara e composta solo da quattro menu a tendina - Generali, Controlli utente, Famiglia e Informazioni – per facilitare la navigazione a ogni utente.