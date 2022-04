Google Play Store: molti giochi e applicazioni Android diventano gratis!

Non esistono solamente offerte relative a prodotti fisici come quelle di Unieuro, dato che anche il software può essere scontato. La questione interessante è che il "possibile risparmio" in questo caso può arrivare anche al 100%, proprio come accaduto per molti giochi e app Android legati al Google Play Store.

Infatti, grazie a delle apposite promozioni (probabilmente temporali, anche se in realtà non viene ben esplicitato quando termineranno), a fine aprile 2022 diversi software generalmente a pagamento sono disponibili gratuitamente, come riportato all'estero da NextPit. In ogni caso, una volta effettuate le dovute verifiche, abbiamo notato che questa possibilità è attiva anche in Italia per un buon numero di giochi e app, nonché scovato altri software gratuiti, che vanno oltre alla "lista originale".

Molti giochi e app Android a pagamento diventano gratis sul Google Play Store a fine aprile 2022

Di seguito potete trovare la lista dei principali software che, al momento in cui scriviamo, risultano scaricabili gratuitamente.

Certo, non è la prima volta che ci troviamo a descrivere su queste pagine la possibilità di scaricare app generalmente a pagamento in modo gratuito dal Play Store, ma c'è da dire che in questi casi non è mai semplice, visto anche il numero di promozioni che vengono solitamente lanciate all'interno dello store digitale ufficiale di Google, "mettere in piedi" una lista e scovare le varie possibilità. Risultava dunque interessante fornirvi una rapida lista legata a questo fine aprile 2022.