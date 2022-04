Google Play Store, giro di vite sulle app non aggiornate: dal 1 Novembre saranno oscurate

Giro di vite per il Google Play Store di Android, che guarda sempre più alla sicurezza. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato che a partire dal 1 Novembre 2022 le applicazioni che sono basate su API di più di due anni fa saranno limitate ed oscurate.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, il colosso di Mountain View spiega che con questa nuova misura mira a garantire che i software disponibili sul Play Store sfruttino a pieno le ultime funzionalità in materia di privacy e sicurezza di Android.

“L’espansione dei nostri requisiti API proteggerà gli utenti dall’installazione di app meno recenti chenon hanno queste protezioni attive” afferma la compagnia americana, che sottolinea come i proprietari dei dispositivi “si aspettano di godere del pieno potenziale di tutte le protezioni per la privacy e la sicurezza che Android ha da offrire”.

Le nuove restrizioni si applicheranno solo quando su un dispositivo è presente una versione di Android più recente rispetto alle API dell’applicazione. Pertanto, coloro che utilizzano versioni più vecchie di Android potranno continuare ad utilizzare le applicazioni.

Google ha anche affermato che gli utenti potranno riscaricare e installare tutte le app, anche se non soddisfano i requisiti di sicurezza. Gli sviluppatori potranno anche richiedere un’estensione di sei mesi se la loro app non è pronta per il 1 Novembre.

La notizia arriva a poche ore dalla massiccia rimozione di app da parte di Google sul Play Store.