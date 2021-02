Google Play Store impazzisce: 31 app, giochi e temi Android in regalo per pochi giorni

Questa settimana non poteva continuare meglio per gli utenti Android: Google Play Store ha infatti deciso di rendere completamente gratuite addirittura 31 applicazioni, giochi, temi e pacchetti di icone per smartphone del robottino verde, come al solito per un periodo limitato. Ecco la lista completa, assieme agli sconti del momento.

Applicazioni

Equalizer & Bass Booster Pro

Equalizer - Bass Booster pro

Equalizer - Bass Booster - Volume Booster Pro

Equalizer FX Pro $

Global Equalizer & Bass Booster Pro

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Contacts Widget - Quick Dial Widget - Speed Dial

Emazao Crop and Livestock

Fast Video Splitter for Whatsapp status

Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app

Giochi

Druid

The Choice of Life: Middle Ages

Freelancer 2: Idle gamedev life simulator [VIP]

Retro Pixel - Hardcore platformer

Unwanted Gray

Brain Card Game - Xbar10n

Block Puzzle

Bricks Breaker Pro : No Ads

Classic Sudoku PRO(No Ads)

Flippy Geometry 3D Puzzle meditation game

League of Stickman 2-Sword Demon

Mermaid Treasure Hunting(No ads) - Match3 puzzle

Retro Pixel Classic

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

BattleTime: Ultimate

Emoji Quiz - Combine emojis & guess words

Legend Guardians: Epic Heroes Fighting Action RPG

Riddle Me 2020 - A Game of Riddles

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Simple Photo Widget - Photo Widget - Gallery photo

One UI Icon Pack - Samsung Icons & Wallpapers

Lines Square - Neon icon Pack

Gli sconti della settimana non sono molti, ma come da prassi vi segnaliamo quelli più interessanti tra i videogiochi: in particolare potrete trovare in offerta Z.O.N.A Shadow of Lemansk, When Silence Fell e Mathematiqa. Per la lista completa vi reindirizziamo però alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police. Se siete fortunati, invece, potrete ancora trovare disponibili a costo zero alcune delle app regalate questo inizio settimana.

Ricordiamo infine che ora nel Google Play Store acquistare applicazioni, giochi o prodotti in-app permette di collezionare dei punti utilizzabili per generare coupon di sconto, credito nel negozio o anche donare il cashback ottenuto a organizzazioni no-profit.