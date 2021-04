Google Play Store impazzisce: 41 app, giochi e temi Android in regalo per pochi giorni

Google Play Store ha deciso di fare le cose in grande dopo Pasqua e Pasquetta. Se allora avevamo visto circa 29 applicazioni, giochi e temi gratis per smartphone Android, in questo weekend e ancora per pochi giorni sarà possibile trovare altri 34 prodotti completamente in regalo: ecco la lista completa, assieme alle migliori offerte.

Applicazioni

Dark screen filter - Blue light - Night mode

HD voice recoder pro

Identify Dog Breeds Pro

Capshort Photo Editor Pro 2021-Filters $ Effect

Unit Converter Pro

Star Link 2: Constellation

Giochi

Table Top Racing Premium

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium)

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

War 1944 VIP : World War II

Warriors' Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Defense Heroes Premium: Defender War Tower Defense

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

9th Dawn II 2 RPG

Christmas Puzzle Premium

The Rich King VIP - Amazing Clicker

Bricks Breaker Pro : No Ads

[VIP]Coin Princess: Offline Retro RPG Quest

[VIP]Infinity Dungeon: Offline RPG Adventure

[VIP]Infinity Dungeon 2- Offline Defence RPG

Let the Pharaoh FREE!!!

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

[VIP]Retro Mini Game Arena Online

[VIP] SweetFly : Offline Idle Merge Game

[VIP] WeaponWar : Offline Idle Merge Game

Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game

IQ Games Pro

Monkey GO Happy

New Math Puzzles for Geniuses 2021

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

GIN Icon Pack - Get It Now

X Launcher

Lines Square - Neon icon Pack

Minka Light - Icon Pack

Tra gli sconti migliori del momento segnaliamo in particolare videogiochi come 9th Dawn III RPG, Achikaps Pro, Bleentoro Pro, Codex of Victory, Neighbours from Hell 2, Suburbia City Building Game e Vodobanka Pro. Per la lista completa rimandiamo però alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Intanto ricordiamo che su smartphone Android nell'ultimo periodo si è diffuso un malware tramite l'app FlixOnline, la quale si proponeva come applicazione falsa per Netflix tramite le chat WhatsApp.