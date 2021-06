Google Play Store impazzisce: 44 app, giochi e temi Android gratis per pochi giorni

Google Play Store questo weekend ha deciso di fare le cose in grande! Dopo una conclusione di maggio con 19 contenuti gratis per un periodo limitato, il colosso di Mountain View ha voluto regalare ben 44 app, giochi e temi per smartphone Android a tutti gli utenti! Ecco la lista completa delle applicazioni interessate.

Applicazioni

Quick Arc Launcher ( Smart One Swipe Launcher )

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Miracast For Android to TV

Visual Acuity Charts

4K Camera - Filmmaker Pro Camera Movie Recorder

Fast Video Splitter for Whatsapp status

Screen On - Keep Screen awake - Keep Screen ON

English Puzzle

Memorize: Learn Chinese Words with Flashcards

Music Player Pro

Giochi

Archery Master Man-3D

Be a Fish - VR Simulator

Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD

Egyptian Pyramids Virtual Reality Roller Coaster

Hero Evolution : SP

Hero Evolution2 : SP

Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster

Stickman Ghost 2: Gun Sword - Shadow Action RPG

Sudoku : Cartoon

VR Pirates Ahoy - Underwater Shipwrecks Voyage

Yellow Submarine

Burning Fortress 2

Isometric Squares - puzzle ²

Legend Guardians: Epic Heroes Fighting Action RPG

Mega Adventure - Platform retro adventure

Mega Maker

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Soul Warrior Premium: Sword and Magic

Superhero Robot Premium: Hero Fight - Offline RPG

Calc Fast

Minesweeper Pro

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game!

G'Luck! - 2D platformer game

iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Bubbles Battery Indicator - Charging animation

Splash Pro - Liquid Wallpaper

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

ios 14 widgets for kwgt

Oxigen Dark - Icon Pack

Oxigen Transparent Dark - Icon Pack

Octane icon pack

VectorScapes - Wallpaper Pack

Non mancano però anche molte promozioni su videogiochi Android come A Normal Lost Phone, Iris and the Giant, Magibot, Space Grunts, Star Traders: Frontiers, Talisman e Titan Quest. Per la lista integrale, però, vi rimandiamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Nel mondo del robottino verde intanto sono state scoperte diverse app che potrebbero rubarvi i dati, dunque da disinstallare il prima possibile!