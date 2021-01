Google Play Store inizia il 2021 con altre 36 app gratuite per smartphone Android

I grossi regali di Natale da parte di Google Play Store non sono gli unici a scuotere l’utenza Android, anzi nemmeno le 29 applicazioni rese gratuite poco prima di Capodanno sono bastate a Big G, che ha voluto fare le cose in grande regalandone altre 36 in questo inizio di 2021: ecco la lista completa.

Applicazioni

Big Ben Bonger PLUS

EZ Notes - Notepad notes, voice notes, to-do notes

Tunable: Music Practice Tools

Paint By Numbers Creator Pro

Daily Schedule Todo List 2021 | Notes Reminder

How much can I spend? Expense Tracker Premium

Multi-Screen Voice Calculator Pro

Bitory - Icon Pack

Jumpies 3

Screen Draw Screenshot Pro

Screenshot Pro 2

Todo Reminder Pro + Widget

Giochi

Freelancer 2: Idle gamedev life simulator [VIP]

League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP (Dreamsky)

League of Stickman - Best action game (Dreamsky)

Merge Attack : Attack on Legion

Music player PRO - 2020

NEW Math puzzles 2

Pipes puzzle game - 2020

ShapeOminoes

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight

Pacchetti di icone e personalizzazione

Japes - HD icon pack

[EOL] Jono Pro

[EOL] Tabloid Icon

3D Dollar Sign Live Wallpaper

Anoo Icon

Anoobul Icon

Basicone

Gear Sun 2

Hejo

Pino Icon

Spheroid Icon

Tigad Pro Icon Pack

Ciclo - Icon Pack

Pure Icon Pack: Minimalist & Colorful & Clean

Pixel Net - Neon Icon Pack

Non mancano poi le tante offerte del caso, questa volta più del solito: tra i tanti prodotti in sconto segnaliamo infatti PowerAmp Full Version Unlocker, ma anche tanti videogiochi come Monopoly, Neighbours from Hell, Through the Darkest of Times, The House of Da Vinci, The Game of Life e Swapperoo. La lunga e variegata lista di applicazioni e giochi in sconto la potete comunque trovare nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.