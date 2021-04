Google Play Store inizia aprile con 17 app, giochi e temi Android gratis

Il mese di marzo 2021 in casa Google si è concluso con 26 applicazioni, giochi e temi per smartphone Android in regalo, ma ora è il momento di iniziare aprile 2021 con lo stesso spirito: per questo motivo, sul Google Play Store da oggi e per un periodo limitato sarà possibile trovare i seguenti 17 prodotti completamente gratis.

Applicazioni

7 Minute Workout PRO

Annotate: Draw on Screen

Flashcard Baby (No Ads)

Giochi

Freelancer 2: Idle gamedev life simulator [VIP]

Ghost Hunter - idle rpg (Premium)

Cartoon Craft

Demon Warrior Premium - Stickman Shadow Action RPG

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Superhero Fight: Sword Battle - Action RPG Premium

Unwanted Gray

Hero Z

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon

League of Stickman - Best action game (Dreamsky)

League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP (Dreamsky)

Retro Pixel - Hardcore platformer

Zombie Avengers:(Dreamsky) Stickman War Z

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Nickname Generator & Name Symbols Creator Pro

Non mancano però nuove, ottime promozioni su app per smartphone Android: tra questi, in particolare, segnaliamo come da prassi i videogiochi mobile in sconto tra cui figurano Aftermath, Dead Cells, Planetscape Torrment, Replica, RETSNOM, Spirit, Super Soccer Champs e TileStorm. Per la lista completa, però, vi rimandiamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Ricordiamo, infine, che tutti gli utenti Android che ci leggono dovranno fare attenzione in quanto recentemente sta spopolando un malware che si maschera da aggiornamento di sistema. O ancora, recentemente è emerso che sia il sistema operativo del robottino verde che iOS condividono dati con Apple e Google ogni 4 minuti.