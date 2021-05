Google Play Store inizia maggio con 36 app, giochi e temi Android in regalo

Dopo avere concluso il mese di aprile con 26 contenuti Android in regalo, il Google Play Store ha deciso di iniziare maggio 2021 con una bomba: ben 36 app, giochi e temi per smartphone del robottino verde completamente gratis, per un periodo limitato! Vediamo di quali si tratta, assieme alle migliori promozioni del momento su altre applicazioni.

Applicazioni

Feed Reader Pro: News, RSS, Podcast, Music, Video

Sav PDF Viewer Pro

7 Minute Workout PRO

Memorize: Learn Spanish Words with Flashcards

CPU Identifier Pro

SUI File Explorer PRO

Giochi

Super Oscar Premium

Archery Ninja - Sniper Shooting Assassin Game

Grow Heroes VIP

High Smileson

Sudoku Ultimate(No Ads)

The Curse Of Zigoris

Trojan War Premium: Legend of Sparta

Hero's 2nd Memory : Offline Shooting RPG

Manor

Merge Monster VIP - Offline Idle Puzzle RPG

Quiz G

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Marble hit 3D - Pool ball hyper casual game

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Pure Icon Pack: Minimalist & Colorful & Clean

GoldOx - The Golden Icon Pack

Sirocco

Aura - Icon Pack

Aurora Icon Pack

Flax - Icon Pack

Gento - Q Icon Pack

Graby - Icon Pack

Graby Spin - Icon Pack

Krix Icon Pack

Mellow Dark - Icon Pack

Mingo Premium - Icon Pack

Mingo R - Icon Pack

Rugos Premium - Icon Pack

Smoon UI - Squircle Icon Pack

Widgets - CPU | RAM | Battery

Yomira - Premium Icon Pack

Tra gli sconti più interessanti della settimana segnaliamo l’app Cubasis 3 per gli amanti della musica, assieme a videogiochi come Hexologic, Holy Potatoes A Weapon Shop, Distraint 2 e Siege of Dragonspear. Per la lista integrale vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Intanto, restando nel mondo Android, in Europa si sta diffondendo il malware FluBot su smartphone tramite la “truffa del pacco”.