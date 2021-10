Google Play Store inizia ottobre con 19 app, giochi e temi in regalo

Google Play Store si riempie nuovamente di doni giusto per avviare il mese di ottobre con lo spirito giusto. Dopo i regali di fine settembre, il negozio del colosso di Mountain View propone gratis 19 applicazioni, giochi e pacchetti di icone per qualche giorno. Ecco l’elenco completo, con alcuni sconti da non perdere.

Applicazioni

3D Anatomy

Prometheus News Feeds

Classic eReader - book reader

Crazy Calculator - Calculator Game

File Manager Pro (No Ads) - SS Explorer

Memorize: Learn IELTS Vocabulary with Flashcards

Memorize: Learn Vietnamese Words with Flashcards

Metatag Analyzer

Rotation Control - Floating Rotation Control

Giochi

Monster Numbers Full Version: Math games for kids

Island Heist: 3D offline adventure game

Dungeon Shooter : The Forgotten Temple

G'Luck! - 2D platformer game

Stickman Ghost 2: Gun Sword

Stickman Ghost Premium: Ninja Warrior

Connect: cute monsters and food. Casual game

Draw Lines Pro: Line drawing games 2021

Hairy Letters

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Inspire - Icon Pack

Di queste applicazioni, segnaliamo in particolare 3D Anatomy e Monster Numbers con la scadenza data tra due giorni. Tra i prodotti in sconto, invece, notiamo videogiochi come Achikaps Pro, Agent A, Neighbours From Hell 1, This Is The Police, The Escapists e Vodobanka Pro. La lista integrale resta accessibile tramite la pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

In conclusione, ricordiamo che nella giornata di ieri abbiamo trattato alcune app Android infettate dal malware GriftHorse, da disinstallare il prima possibile dal proprio smartphone se scaricate.