Il Google Play Store inizia Ottobre con 26 app, giochi e temi Android gratis

Dopo i regali del Google Play Store di qualche giorno fa, il negozio di applicazioni del motore di ricerca torna alla carica regalando 26 applicazioni, giochi e temi Android, che per i prossimi giorni potranno essere scaricati gratuitamente.

Applicazioni

Clean Equalizer & Bass Booster Pro

Contacts Widget - Quick Dial Widget - Speed Dial

CP Meeting Notes - Recorder, memo and minutes

Ringtone Scheduler - Ringtone as per your mood

Shortcuts widget - Apps Folder Widget

Teach Me Surgery

Giochi

Left vs Right Brain Exercise Game Pro

Slender man RE

Balance Game

Healing Matching Puzzle

Manguni Squad

Siren Head The Project S

Special Elite force Mission

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Grow Zombie VIP - Merge Zombies

Neo Monsters

Tower of Farming - idle RPG (Soul Event)

Trojan War Premium: Legend of Sparta

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game.

Defender Heroes Premium: Castle Defense - Epic TD

Knife Hit - Throw Knife Get Rewards

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Pixel Ring Drop - Icon Pack

Pixel Net White - Icon Pack

Pixel Icon Pack: Pixel Icons & Wallpapers (No Ads)

The Lox Icon Pack (Light version)

Come sempre, al fianco di questi regali troviamo anche applicazioni, giochi e temi Android a prezzo ridotto. Come sempre, però, vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice per tutti i dettagli del caso ed anche per scoprire fino a quando saranno gratuiti.