Google Play Store inizia la settimana con 25 app, giochi e temi Android in regalo

Come da tradizione il Google Play Store avvia la settimana con nuovi regali per utenti Android. Giusto dopo i 42 contenuti gratis dello scorso weekend, oggi è apparsa una nuova lista con 25 app, giochi e temi temporaneamente a costo zero. Vediamoli nel dettaglio, assieme alle offerte del momento su altri prodotti.

Applicazioni

Smart Loan Calculator Pro

Task Destroyer

Memorize: Learn GRE Vocabulary with Flashcards

Giochi

Back to Bed

Demon Warrior Premium

Neo Monsters

Squid ball challenge

Superhero War Premium

Emoji Match: A sliding puzzle

Extreme Mini Fun Car Racing 3D

Hero Z

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon

League of Stickman - Best action game(Dreamsky)

Math games for kids - Multiplication table (PRO)

Sudoku {Pega Pro}

Super Runner {Pro}

Tomb Hunter Pro

Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Red

Cuticon Drop - Icon Pack

Ramka - Icon pack

Distraction Icon Pack

Sunrise Gradient - Icon Pack

Sunset Gradient - Icon Pack

Xperia Theme - Floating Squares

Tra i videogiochi Android in offerta troviamo invece titoli come 112 Operator, 911 Operator, Dungeon Warfare, Donut County, Florence, Gorogoa e Radio Commander. Non manca però un fiume vero e proprio di pacchetti di icone in promozione: se siete amanti della personalizzazione del vostro smartphone, si tratta di una serie di occasioni da non perdere. Per la lista integrale vi rimandiamo quindi alla pagina dedicata da Android Police.

Ma c’è un ulteriore appello per gli utenti Android: attenzione a 7 app infette dal malware Joker, attualmente a piede libero proprio su Play Store.