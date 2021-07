Google Play Store inizia la settimana con 32 app, giochi e temi in regalo

Google Play Store la scorsa settimana ha deciso di regalare 45 contenuti per smartphone Android per un periodo limitato; questa settimana, invece, inizia con 32 applicazioni, giochi e pacchetti di icone a costo zero, sempre per pochi giorni. Non mancano, inoltre, diverse promozioni interessanti: vediamo la lista completa!

Applicazioni

4K Camera - Filmmaker Pro Camera Movie Recorder

Fast Video Splitter for Whatsapp status

MyRigs - Fishing Knots

Metatag Analyzer

Hue Melodi - Philips Hue lights dancing to music

zmNinja-pro

Giochi

Siren Head The Project S

Slender man RE

League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky)

ShapeOminoes

Calc Fast

Fruit Pop Saga

Hero Knights (idle RPG)

Hop Dash

Legend of the cartoon

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Sol 705 Complete Adventure

Balance Game

Healing Matching Puzzle

Bricks Breaker Pro : No Ads

Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game!

G'Luck! - 2D platformer game

Island Heist: 3D offline adventure game

Neo Monsters

Archery Master Man-3D

Be a Fish - VR Simulator

Candy Joy : Jelly Bear

Egyptian Pyramids Virtual Reality Roller Coaster

Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster

Modern Sniper Shot 3D : Real US Commando Mission

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Black Army Ruby - Icon Pack - Fresh dashboard

Tra le promozioni del momento segnaliamo soprattutto sconti su videogiochi, tra cui 911 Operator, Battleship, Clue, Dungeon Warfare, Monopoly, Radio Commander, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, Talisman, The Escapists 2 e Worms 3. Per l’elenco integrale, comunque, vi rimandiamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Ci sono però anche altre notizie nel mondo Android, dato che la piattaforma Jelly Bean non verrà più supportata da Play Services a partire da agosto 2021.