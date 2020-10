Google Play Store inizia la settimana col botto: 27 app gratis per smartphone Android

Per iniziare la settimana col botto Google ha deciso di rendere disponibili nel suo Play Store per smartphone Android 27 applicazioni, giochi e pacchetti di icone a costo zero. Dopo gli sconti e i regali della settimana scorsa, nel negozio di app di Big G è apparsa una nuova lista di prodotti, da noi riportata completamente in seguito.

Applicazioni

WiFi Mouse Pro

Death Clock: Life Quotes & Death Date

Total Media Player Pro

Star Link 2: Constellation

PhET Simulations

Home Workouts Gym Pro (No ad)

QR and Barcode Scanner PRO

80s Music Radio Pro

Binary Calculator Pro

Luci - Intelligent Dream Journal & Lucid Guide

Temperature Converter Pro

Giochi

Boymate10 Find5X - Card Game

Reading Raven: Learn to read phonics adventure

Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG

World Of Chess 3D

Live or Die: Zombie Survival Pro

Man-Eating Plant VIP

Room on the Broom: Games

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting

Terry's Halloween

Dead Bunker 2 HD

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon

Stone Of Souls

Tap Town - Soul Event

Zombie Avengers:(Dreamsky) Stickman War Z

Pacchetti di icone e personalizzazione

Sirocco

The Lox Icon Pack (Light version)

Ma non mancano ovviamente anche gli sconti della settimana, specialmente su videogiochi come Potion Explosion, Baldur’s Gate II e Star Wars: KOTOR. Come al solito, la lista di queste offerte la potete trovare nella pagina dedicata dei colleghi di Android Police.

Il Google Play Store però nasconde anche insidie: gli esperti di cybersicurezza di Avast hanno infatti scoperto 21 applicazioni infette da adware, nello specifico il virus “HiddenAds” già segnalato a Google in passato ma ancora scaricato inconsapevolmente da milioni di utenti.