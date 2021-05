Google Play Store inizia la settimana col botto: 28 app, giochi e temi Android in regalo

Dopo il weekend di regali da parte di Google Play Store, questa settimana inizia con ben 28 applicazioni, giochi e pacchetti di temi a costo zero per un periodo limitato. Non manca poi una vasta gamma di sconti soprattutto su videogiochi per smartphone Android, dunque vediamo subito la lista completa di contenuti gratis e in promozione.

Applicazioni

Sail Results (Portsmouth Yardstick 2021)

Memorize: Learn Vietnamese Words with Flashcards

Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control

Giochi

Defense Zone 3 Ultra HD

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Candy Joy : Jelly Bear

Evertale

Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle

Master of Rogues - The Seven Artifacts (roguelike)

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Block Puzzle

Fire Free Fall Pro

Let the Pharaoh FREE!!!

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Science For Kids

Swingman star

[VIP]Coin Princess: Offline Retro RPG Quest

[VIP]Infinity Dungeon: Offline RPG Adventure

[VIP]Infinity Dungeon 2- Offline Defence RPG

[VIP]Retro Mini Game Arena Online

[VIP] SweetFly : Offline Idle Merge Game

[VIP] WeaponWar : Offline Idle Merge Game

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Retron-UI Icon Pack

Ripped Icon Pack

Simple Quote Widget - Quote of the day widget

Hexanet White - Icon Pack

Tra I migliori sconti su videogiochi per dispositivi Android segnaliamo in particolare 7Days, Achikaps Pro, Aftermath, Kiwanuka, Spirit, Super Soccer Champs, Tennis Champs Returns, TileStorm, Vodobanka Pro, Whale Trail Classic e l’emulatore SuperPSX Pro. La lista integrale la potrete comunque trovare nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Restando nel mondo del robottino verde, recentemente in rete si è diffuso il malware TeaBot che spia lo schermo e ruba i dati bancari degli ignari utenti.