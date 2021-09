Google Play Store inizia la settimana col botto: 34 app, giochi e temi Android in regalo

Google Play Store continua a proporre ancora tanti contenuti in regalo per gli utenti Android: se la settimana appena conclusasi ha visto nei suoi ultimi giorni 21 prodotti temporaneamente gratis, questa inizia con ben 34 applicazioni, giochi e temi in regalo. Non mancano, ovviamente, alcune offerte interessanti, vediamo quindi la lista completa!

Applicazioni

Simpan - Note various needs

Money Manager - Expense Tracker, Personal Finance

Deals Tracker for eBay PRO - Real Time Alerts

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Delete and Enter keyboard

Volume Slider Like Android P Volume Control

Website Shortcut Maker - URL Shortcut Maker

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Giochi

[VIP] Cookie Animals : OFFLINE PUZZLE

Defender Battle Premium: Hero Kingdom Wars

Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game!

Freelancer 2: Idle gamedev life simulator [VIP]

Grow Heroes VIP

Heroes Defender Premium - Epic Tower Defense

INFINITY THE BLOCK : HELL BOSS (OFFLINE IDLE)

New Math Puzzles 2021 PRO

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium

Frontier Wars Premium: Defense Heroes

Offline Tap tap cartoonist - Cartoon999 (VIP)

Sudoku {Pega Pro}

Sudoku {Premium Pro}

Super Runner {Pro}

Warriors' Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Sudoku Challenge(No Ads)

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Graby - Icon Pack

Graby Spin - Icon Pack

Gento - Q Icon Pack

Smoon UI - Squircle Icon Pack

Yomira - Premium Icon Pack

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Ad accompagnare questi regali sono altri prodotti in sconto tra cui, per gli amanti dell’astronomia, l’app Mobile Observatory 3 Pro. Per gli amanti dei videogiochi, invece, troviamo per esempio 7Days, Black Border, Buff Knight, Crashlands, Levelhead e Reventure. L’elenco integrale delle offerte lo potete trovare nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

A proposito di Google, recentemente abbiamo anche visto come funziona il nuovo algoritmo di upscaling.