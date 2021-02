Google Play Store inizia la settimana col botto: 36 app, giochi e temi Android gratis

Google Play Store la scorsa settimana sembrava essere impazzito con le applicazioni in regalo per smartphone Android, arrivando a 69 prodotti gratuiti durante il weekend. I prossimi sette giorni, però, potrebbero non essere da meno dato che da oggi possiamo trovare addirittura 36 app, giochi e temi gratis per un periodo limitato. Ecco la lista.

Applicazioni

EZ Notes - Notepad notes, voice notes, to-do notes

Unit Converter (Pega Pro) - Premium

Battery Charging Slideshow - Charging Photo Slides

Matrix Determinant Pro

Screen On - Keep Screen awake - Keep Screen ON

The Social Horoscope Community

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Life Changing Books, Biographies, Self Help Books

Memorize: Learn French Words with Flashcards

SUI File Explorer PRO

Giochi

The Lonely Hacker

Bouncer Story

Sudoku {Premium Pro}

Brain Card Game - Find5x

EPSX EMU WITH GAMEPAD NO BIOS NEEDED

Block Puzzle Classic(No Ads)

Defender Battle: Hero Kingdom Wars - Strategy Game

Dungeon & Pixel Hero VIP

Tower of Farming - idle RPG (Soul Event)

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game

[VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight

Frontier Wars: Defense Heroes - Tactical TD Game

Push them all 3D - Smart block puzzle game

Hero's 2nd Memory : Offline Shooting RPG

Live or Die: Zombie Survival Pro

Merge Monster VIP - Offline Idle Puzzle RPG

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game

Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

JKD-PSV01 theme for KLWP

Six - Icon Pack

Watch Face - Pujie Black - Wear OS & Galaxy Watch

GoldOx - The Golden Icon Pack

Bright Planet : Xperia Theme

Valentine Premium - Icon Pack

Tanti di questi titoli sono già apparsi più volte nelle liste di applicazioni Android gratuite, ma per chi se le fosse perse è l’ennesima occasione perfetta per riscattarle. Inoltre, troviamo anche tanti sconti interessanti soprattutto per i videogiochi mobile: tra questi segnaliamo cress pro, Florence, Gunslugs 3, Planescape Torment Enhanced Edition e Stardew Valley. La lista completa la potrete trovare nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

A proposito di Android, a breve il sistema di blocco del tracciamento pubblicitario potrebbe arrivare anche nel sistema operativo del robottino verde dopo l’approdo su iOS.