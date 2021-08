Google Play Store: inizio settimana con 27 app, giochi e temi Android in regalo

Dopo I 28 contenuti in regalo visti lo scorso weekend, questa settimana inizia con 27 app, giochi e temi Android temporaneamente disponibili gratis nel Google Play Store. Vediamo quali sono i prodotti interessati, assieme alle consuete offerte settimanali su videogiochi e altre applicazioni.

Applicazioni

Learn Korean Language: Word Quiz Pro for Beginner

Sleep Faster, Meditation Pro: High-Quality Sounds

Gallery No Ads- Photo Manager, Gallery 2020

Memorize: Learn German Words with Flashcards

Memorize: Learn Thai Words with Flashcards

UT Promoter - Pro: Earn Subscribers

Thai Phrasebook Pro

Best U - Be happy and feel great every day

Giochi

Siren Head The Project S

Slender man RE

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Cooking Kawaii - cooking game madness fever

Emotional Intelligence Test: Intelligence Test

Kamikazee Dice Score Card

Quantitative IQ test: Intelligence Test

2048 Puzzle Game

Infinite Puzzle

League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky)

Ball Reach

Hero Knights (idle RPG)

Hop Dash

Legend of the cartoon

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Light Purple - Icon Pack

Inspire - Icon Pack

Black Army Omni - Icon Pack - Fresh dashboard

Assieme a questa lista di app in regalo, come detto inizialmente, ci sono anche diversi sconti su videogiochi come Clue, Donut County, Dragon Quest II, Florence, Gorogoa, Orwell, Three Kingdoms The Last Warlord e Whispering Willows. La lista integrale è comunque disponibile sul portale di Android Police.

Infine, ricordiamo che sempre nel Google Play Store si trovano 9 app infette dal malware FlyTrap, da disinstallare il prima possibile se installate nel vostro smartphone.