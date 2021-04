Google Play Store, mercoledì di regali: 18 app, giochi e temi Android gratis

Ai regali del Google Play Store di ieri, di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine, il negozio di applicazioni, giochi e temi di Android torna alla carica anche in giornata odierna. Sono 18 i contenuti che possono essere scaricati gratuitamente in giornata odierna.

Applicazioni

ProCam X ( HD Camera Pro )

Screen On - Keep Screen awake - Keep Screen ON

Relaxing Sleep Sounds PRO

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD

Universe Astronomy For Kids

Giochi

Pandemia: Virus Outbreak

Fire and Water - Platformer Game

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Hills Legend: Action-horror

Infinite Puzzle

Super Hero Factory Inc Pro

Defender Legend Premium: Hero Champions TD

EvoCreo - Monster catching rpg like games - free

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Battery Widget

Fledermaus - Icon Pack

Metal Circle - Icon Pack

Next Icon Pack Pro

OS Round - Icon Pack

Al fianco di questi regali, sono disponibili anche tantissime offerte sulle medesime categorie. Per tutti i dettagli però vi rimandiamo alla pagina Androidpolice contenente tutte le informazioni sulla variazione dei prezzi e sulla data di scadenza anche dei regali.

Ricordiamo che sempre nella giornata di ieri è stato lanciato un nuovo allarme sicurezza sul Google Play Store. Alcuni ricercatori di sicurezza hanno invitato gli utenti a disinstallare le applicazioni presenti in questa lista, per evitare di incappare in virus.