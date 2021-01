Google Play Store non si ferma: altre 20 applicazioni, giochi e temi gratis per Android

Dopo I regali del Google Play Store di questo inizio settimana, il negozio di applicazioni per smartphone Android ha deciso di rendere disponibili completamente a costo zero altre 20 applicazioni, giochi, temi e pacchetti di personalizzazione. Ecco qui la lista completa.

Applicazioni

Equalizer FX Pro

Unit Converter (Pega Pro) - Premium

DiskRecovery: Restore Deleted Photos & Videos

HD voice recorder pro

Giochi

Teach Your Monster to Read: Phonics & Reading Game

Bubble Hero

CATHERINE THE VAMPIRE

Ghost Hunter - idle rpg (Premium)

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

My Little Star VIP : Idol Maker

Shadow Knight Legends: New Fighting Game

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

Brain Card Game - XBar10n

Bricks Breaker Pro : No Ads

Cartoon Craft

Demon Warrior Premium - Stickman Shadow Action RPG

Stories: Your Choice (crystal prices reduced)

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Superhero Fight: Sword Battle - Action RPG Premium

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

iOS Widgets for KWGT

Come al solito non mancano anche alcuni sconti interessanti, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei videogiochi per smartphone: le ultime aggiunte sono Heal: Pocket Edition, Old Man’s Journey e Twinfold, ma non mancano anche altre offerte a temi premium per Android. La lista completa, in ogni caso, rimane disponibile nella pagina apposita dei colleghi di Android Police.

Rimanendo in ambito Android, ricordiamo che i vostri smartphone con Android 7.1.1 Nougat o inferiore sono salvi: la certification authority Let’s Encrypt ha infatti confermato che potranno ancora navigare online senza problemi fino al 2024.