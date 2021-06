Google Play Store permette di ottimizzare le app su smartphone, ecco come

Google negli ultimi anni ha lavorato per migliorare i suoi prodotti, specialmente su smartphone dove spesso si svolgono tante attività e le risorse sembrano sempre limitate soprattutto nei modelli di fascia bassa. Tra le novità più importanti c’è l’ottimizzazione del processo di installazione delle app dal Google Play Store, che va però attivata.

Innanzitutto, spieghiamo il funzionamento: quando si attiva l'ottimizzazione dell'installazione delle app, Google può indicare quali parti di essa vengono utilizzate la prima volta che la apri dopo l'installazione. Quando un numero sufficiente di persone lo fa, allora il colosso di Mountain View può ottimizzare l'app stessa per installarla ed eseguirla più velocemente per tutti gli utenti.

Questo procedimento richiede, come si può pensare, un ponte di comunicazione diretto tra Google e il nostro dispositivo. In altre parole, quando si attiva la funzionalità quest’ultimo inizia ad inviare a Big G informazioni relative al corretto funzionamento dell’app; sono esclusi tutti i dati personali o elementi al di fuori dell’app come immagini in un feed social o posizione in classifica nei giochi collegati a Google Play Giochi.

L’obiettivo dell’azienda è semplicemente quello di combinare le statistiche del funzionamento del prodotto su smartphone e comprendere come ottimizzarlo in base alla versione di Android, alle prestazioni e dettagli più tecnici, riducendo così il carico dell’applicazione su CPU, batteria, archiviazione e RAM. Per attivare questa feature, dunque, basta aprire l’app del Play Store, recarsi su Impostazioni tramite il menù a tre linee e poi cambiare l’impostazione specifica dell'ottimizzazione dell'installazione delle app.

