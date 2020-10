Google Play Store permetterà di confrontare le app simili in un nuovo menù

Mentre Google Play Store continua a regalare sempre più app e giochi per smartphone, gli sviluppatori del negozio di applicazioni di Big G stanno lavorando su una feature che aiuterà moltissimo tutti gli utenti: a breve sarà infatti possibile confrontare le varie app simili tramite un’unica schermata, anziché cercarle e analizzarle una ad una.

La funzionalità in questione è stata individuata dai colleghi di Android Police nella versione 22.4.28 di Play Store, attualmente non ancora disponibile a tutti e comunque soggetta all’attivazione lato server. In ogni caso, quando verrà rilasciata definitivamente, questa componente di sicuro cambierà l’esperienza d’uso di tutti gli utenti Android: spesso infatti capita di chiedersi quale applicazione per vedere video o modificare foto sia la migliore disponibile per download, ma a parte qualche articolo dedicato presente sul Web risulta difficile capirlo senza testarle tutte.

Per rimediare a questo procedimento piuttosto frustrante, Google allora inserirà una sezione “Confronta app” nella pagina di qualsiasi applicazione: come potete vedere dalla GIF presente nell’articolo di Android Police, in cui appare l’esempio di VLC, questa piccola schermata apparirà sotto il pannello delle recensioni e mostrerà in un elenco scorrevole da sinistra a destra informazioni specifiche dell’app come supporto a codec video, dati di controlli, valutazione media delle app e streaming offline.

Non solo gli utenti, ma anche gli sviluppatori potranno sfruttare questa feature per evidenziare le caratteristiche principali, differenze e punti di forza del loro servizio rispetto a quello offerto dai rivali. Essendo però ancora in fase di test, non si sa ancora se e quando questa schermata dedicata arriverà nella versione stabile dell’app.

Intanto gli esperti di cybersicurezza di Avast hanno scoperto 21 app infette dall’adware HiddenAds nel Google Play Store: la lista completa è disponibile in questo nostro articolo.