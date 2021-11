Google Play Store, pioggia di regali per il Black Friday: 43 app, giochi e temi Android

I possessori di smartphone Android potranno gioire ancora di più durante il Black Friday 2021, perché Google ha deciso di regalare tramite Play Store 43 giochi, app e pack di icone. Si tratta di un ottimo seguito dei 34 regali di inizio settimana, accompagnato per giunta da tante offerte allettanti tra app e giochi a pagamento.

Applicazioni

Equalizer FX Pro

EZ Notes - Notes Voice Notes

Relaxing Sleep Sounds PRO

Binary Calculator Pro

Decimal to Fraction Pro

First Coloring book for kindergarten kids

Fractions Math Pro

Pari Digital Clock

Photo Motion

Contacts Widget - Quick Dial Widget - Speed Dial

Livemocha: Learn Languages (Special Edition)

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Ringtone Scheduler - Ringtone as per your mood

Rotation Control - Floating Rotation Control

Graphie - EXIF editor

Giochi

Ball Balance 3D : Ball balancer

Bull Fight - Multiplayer

MathLand Full Version: Mental Math Games for kids

Sudoku : Cartoon

Alphabets game - Numbers game

Kids puzzle game - Animals game

Kids puzzle game - learning game for toddlers

Let the Pharaoh Free

Pirate Defender Premium

Peppa Pig: Golden Boots

Requence

High Smileson

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Sudoku Pro

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Grow Zombie VIP - Merge Zombies

Rogue Hearts

10x10 Merge Dice

Balance Game

Everybody's RPG: Reborn

Merge Number Puzzle

Sudoku Ultimate Offline Puzzle

Swipe Break Out PvP : PangPang2

BabyMagica

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Japes Ink - Icon Pack

Light Yellow - Icon Pack

DashCards for KLWP

Lines Square - White Icon Pack

Le applicazioni in offerta più interessanti sono Star Walk 2 per gli amanti dell’astronomia, PhotoPills per pianificare scatti fotografici come i professionisti e Cubasis 3, software editor audio e studio musicale d’alta qualità. Gli amanti dei videogiochi mobili potranno invece trovare offerte su titoli come Castles of Mad King Ludwig, Crying Suns, Golf Peaks, Lovecraft’s Untold Stories, MudRunner, My Time at Portia e Riptide GP: Renegade. Per l’elenco completo vi reindirizziamo alla pagina di Android Police.

Restando ancora nell’universo del robottino verde, recentemente sono state segnalate centinaia di app Android infette su oltre 9 milioni di smartphone.