Google Play Store prossimamente cambierà la schermata delle impostazioni?

Google Play Store potrebbe ricevere alcune novità nei prossimi giorni: dopo l’introduzione del programma Points dedicato al cashback in formato punti in formato punti per l’acquisto di app e servizi in-app, il negozio per smartphone starebbe testando un nuovo design per le impostazioni interne. Ecco in cosa consisterà questo piccolo cambiamento.

Secondo quanto riportato da Android Police, il colosso di Mountain View avrebbe intenzione di eliminare il menu a scomparsa spostando tutti i suoi contenuti in una nuova sezione e, ulteriormente, anche ridisegnare la pagina delle impostazioni suddividendola in quattro sottomenu detti Generale, Controlli utente, Famiglia e Informazioni, espandibili poi semplicemente premendo la freccia rivolta verso il basso.

L’unico sottomenu che risulta essere completamente nuovo è quello dedicato alla Famiglia, nel quale sarà possibile (come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo) gestire quali applicazioni condividere con altri account Google membri del proprio nucleo familiare e anche i controlli parentali su app e giochi scaricabili e utilizzabili dai più piccoli.

Senz’altro, la nuova interfaccia risulta particolarmente pulita e facile da utilizzare. Essendo ancora in fase di test, non è sicuro se questa UI verrà ufficialmente implementata o meno; trattandosi di un’implementazione lato server, non ci resta che attendere le prossime settimane per sapere se arriverà nel Google Play Store.

A proposito del negozio di applicazioni di Big G, questo weekend potrete trovare 31 app, giochi e temi completamente gratuiti per il vostro smartphone Android.