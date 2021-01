Google Play Store regala altre 16 app, giochi e temi per smartphone Android

A inizio settimana Google ha reso gratuite 21 applicazioni e giochi per smartphone Android tramite il suo negozio mobile Play Store, ma nelle ultime ore sono apparsi altri 16 prodotti completamente a costo zero, specialmente temi, icone e pacchetti di personalizzazione per diversi launcher Android: vediamo la lista completa.

Applicazioni

ProShot

Giochi

Crazy Halloween Puzzle

Hero Evolution2 : SP

Hop Dash

Superhero Robot Premium: Hero Fight - Offline RPG

Hero Evolution : SP

Marble hit 3D - Pool ball hyper casual game

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Luzicon Icon Pack for Nova/Apex/Evie/ADW launcher

Black & White HD -Icon Pack

Color lines - Icon Pack

Glass HD - Icon Pack

Color Metal - Icon Pack

OS Round - Icon Pack

Salpicons - Icon Pack

WhatsArt - Icon Pack

Win Metal - Icon Pack

Non mancano poi altri sconti particolarmente interessanti, soprattutto per quanto riguarda i videogiochi per smartphone: tra questi, oltre a quelli segnalati a inizio settimana, figurano il nuovo titolo Monopoly Sudoku, DISTRAINT: Deluxe Edition e Shredder Chess. La lista integrale delle offerte la potete trovare nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Ricordiamo infine che Google recentemente ha rimosso ben 164 applicazioni dal Play Store in quanto progettate per mostrare pubblicità indesiderate e generare entrate importanti agli sviluppatori. Il consiglio, come in tutti i casi simili, è quello di rimuoverle il prima possibile dai vostri smartphone.