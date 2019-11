Il Google Play Store regala 18 app, giochi e temi Android oggi 28 Novembre

A poche ore dal Black Friday, Google ha deciso di regalare ai possessori di dispositivi Android ben 18 applicazioni, giochi e temi. La lista è davvero molto corposa ed include anche contenuti molto interessanti, tra cui figurano diversi giochi e qualche pacchetto di icone. Vediamola insieme.

Applicazioni

Video Enhancer Pro

Meeting Notes Taker - Recorder, memo and minutes

STRONGMom

Giochi

Dark Tower

Truck Rush 3D - Running car racing casual game

Dream Valley

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Fit Tile

Fit Toon - Series 1

Gold Miner Vegas: Nostalgic Arcade Game

IMAGEine Premium

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

Message Quest — the amazing adventures of Feste

The Edge Ball

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Cavion - Icon Pack (SALE!)

GION - Icon Pack (SALE!)

Mation - Icon Pack (SALE!)

NYON - Icon Pack (SALE!!!)

Come avevamo detto poco sopra, il piatto forte di giornata sono i giochi, tra cui citiamo Fit Tile e Fit Toon, a cui si aggiungono Dark Tower e Dream Valley. Per quanto riguarda le applicazioni invece, Video Enhancer Pro è sicuramente una delle app più interessanti, mentre dal fronte dei temi, icone e pacchetti di personalizzazione troviamo quattro pacchetti davvero degni di nota.

A fianco dei contenuti in offerta sono disponibili anche alcune offerte. Come sempre, per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice contenente tutte le informazioni sui cambi di prezzo.