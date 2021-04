Google Play Store regala 18 app, giochi e temi per smartphone Android

Google Play Store torna a fare i consueti regali settimanali di applicazioni, giochi e temi per smartphone Android. Dopo i 13 prodotti proposti a costo zero durante lo scorso weekend, il colosso di Mountain View ora ha pensato di lanciare 18 contenuti gratis per un periodo limitato: vediamo quali sono, assieme alle migliori promozioni del momento.

Applicazioni

Color Wheel

NEMa - sound note/pitch matrix

Relaxing Sleep Sounds PRO

Code Viewer

Visual Acuity Charts

Giochi

Kings Hero 2: Turn Based RPG

Concrete Defense 1940: WWII Tower Siege

Fall of Reich - WW2 Allied Siege

Calc Fast

Pixel Blade M Vip - Action rpg

Shooting Archery - Master 3D

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Be a Fish - VR Simulator

Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game!

RFS - Real Flight Simulator

VR Pirates Ahoy - Underwater Shipwrecks Voyage

Everybody's RPG: Reborn

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Goody Icon pack

Non mancano anche tante offerte su applicazioni come Cosmic Watch, per gli amanti dello spazio, oppure videogiochi come Baldur’s Gate II, Lovecraft’s Untold Stories, Kingdom Rush Vengeance e The Last Remnant Remastered. Per consultare la lista completa, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Il mondo Android di recente sta vedendo molti malware diffondersi tra gli smartphone: l’ultimo di questi è FluBot, diffusosi in particolare in Europa nelle ultime ore.