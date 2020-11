Google Play Store regala 23 app e giochi per smartphone Android

Anche questa settimana inizia con tanti regali da parte di Google Play Store, dove ora tutti gli utenti possessori di smartphone Android potranno trovare 23 applicazioni, giochi e pacchetti di icone completamente gratuiti. In seguito alle 24 app regalate lo scorso weekend, ecco la lista dei prodotti a costo zero per i prossimi giorni:

Applicazioni

Tech With Cat - Tips, Tricks & Hacks

Life Changing Books, Biographies, Self Help Books

Tech News Pro: Technology, AI, ML, IoT, Science

File Shortcut Maker - Create Shortcut for files

Quick Volume Control in notification bar

PDF viewer pro 2020

Subscript numeric keypad

QR Code & Barcode Scanner Pro

Giochi

Animal Round

Bullet Agent - Fighting relaxing hyper casual game

Sudoku Pro - Classic Sudoku No Ads Puzzle Offline

Chess Art for Kids (No Ads) - Bagatur Engine

Jumpies 3

Nova Galaxy

VR Army Museum (CardBoard)

Connect: cute monsters and food. Casual game

Cytus II

Final Castle Defence : Idle RPG

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Surface Trimino: increase the area. Casual game

Twisting Art - Puzzle Game

Pacchetti di icone e personalizzazione

Stony Icon Pack

Play Edition

Ma la vera bomba della settimana sono gli sconti, poiché nel negozio di applicazioni del colosso di Mountain View ora ci sono ben 100 app in offerta. Come al solito sono i giochi a ricevere più interesse, dunque segnaliamo in particolare le offerte su tutti i Bridge Constructor, Spirit HD, TileStorm, Super Soccer Champs, Truberbrook, The Inner World, Neverwinter Nights: Enhanced Edition e Thumper: Pocket Edition. In ogni caso, la lista completa delle applicazioni in sconto è consultabile sulla pagina apposita di Android Police.

Ricordiamo infine che nel Google Play Store sono state scoperte 7 applicazioni particolarmente pericolose dai ricercatori di Avast, i quali le hanno segnalate al pubblico in quanto sono fleeceware, ovvero app che offrono un periodo di prova gratuito e poi iniziavano a addebitare costi aggiuntivi fino a 30 Dollari a settimana.