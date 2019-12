Il Google Play Store regala 21 app, giochi e temi Android

Dopo la scorpacciata di regali per il Black Weekend, il Google Play Store di Android torna alla carica con altre applicazioni, giochi e temi per i dispositivi basati sul robottino verde più famoso del web, che per i prossimi giorni potranno potranno essere scaricate gratuitamente.

Applicazioni

All Flight Tickets Booking app

Arpods - Airpods for Android (1st Gen n 2nd Gen)

Clean Equalizer & Bass Booster Pro For headphones

Fractions Math Pro

Speed View GPS Pro

PDF Editor Pro by Desygner

Giochi

Slayer Bizarre Shmup

The House: Action-horror

Hidden Block - Puzzles

Learn Mandarin - HSK 3 Hero

Mystery Tiles

Trig or Treat

Duck Warfare

Lose Weight Story - Premium

Tomb Hunter Pro

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Coral

Smoon UI - Rounded Icon Pack

Circlet Icon Pack

DmonD Icon Pack

Dock Circle 3D - Icon Pack

Come sempre, a fianco dei regali il Google Play Store propone anche un'ampia gamma di offerte sulle medesime categorie di prodotti. Per tutti i dettagli però vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice in cui sono presenti tutte le indicazioni sulle variazioni di prezzo e soprattutto sulla data di scadenza.

Per la giornata di oggi il piatto forte sono i giochi, ma tra le app citiamo il PDF Editor Pro che sicuramente sarà di aiuto a coloro che usano i dispositivi Android per lavoro e che aumenterà la produttività da mobile.