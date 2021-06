Google Play Store regala 21 app, giochi e temi per smartphone Android

Lo scorso weekend Google Play Store ha deciso di regalare 25 app e giochi per smartphone Android; questo inizio settimana, invece, il negozio del colosso di Mountain View ha deciso di aprire le danze “con calma” grazie ad altri 21 contenuti completamente gratis per un periodo limitato, assieme ad alcune promozioni interessanti.

Applicazioni

Giochi

Pacchetti di icone, temi e personalizzazione

La lista delle applicazioni in offerta è decisamente più lunga e tra esse segnaliamo utility come Network Manager e Call Notes Pro, assieme a videogiochi come Blood Card, Doom & Destiny, Doom & Destiny Advanced, XCOM: Enemy Within e Dragon Quest V. Per l’elenco completo, comunque, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Restando nell’universo Android, ricordiamo che questa estate arriveranno molte funzioni inedite grazie a nuovi aggiornamenti, in arrivo su tutti gli smartphone compatibili.